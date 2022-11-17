貿協永續會展城市吸引21國千件提案 5優勝者出爐

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（中央社記者鄭鴻達台北17日電）經濟部國際貿易局與貿協推動「GREENTOPIA永續會展城市」提案競賽，吸引全球21國逾千件提案角逐，最終選出來自台灣、日本、菲律賓、新加坡、越南的5位優勝者，頒發總價值3萬美元的獎勵，以推廣永續會展理念。

貿協今天舉辦「GREENTOPIA永續會展城市」跨國提案競賽頒獎典禮暨記者會，邀請貿易局副局長李冠志、貿協秘書長王熙蒙頒獎，並邀請藝人宥勝擔任活動嘉賓，向現場及線上參與活動的國際商務人士，分享台灣永續會展特色。

王熙蒙表示，為推動永續會展城市概念，今年的GREENTOPIA擴大舉辦，廣邀全球有志者參與提案，最終收到來自21國共1012件要來台灣辦理永續會展活動的創意提案。

王熙蒙表示，藉由此次徵選，能將永續概念放入台灣的會展活動，也盼藉由徵選活動提高台灣在國際的能見度，並宣傳台灣為永續發展所做的努力，也希望這些優勝的會展提案，未來能在台灣實現。

貿協指出，貿易局「推動台灣會展產業發展計畫（MEET TAIWAN）」推出GREENTOPIA，選出優勝者包含台灣的洪瑞祥、日本Hayaki Tsuji、菲律賓Hans Abigan、新加坡Eunice Grace Choong、越南Thanh Tú Dao。

洪瑞祥受訪表示，台灣政府與民間近年大力推動綠色政策或ESG措施，他也觀察到疫後台灣的許多景點或展覽，有明顯人潮回溫，因此盼以會展永續概念吸引更多國際遊客、業者來台，提升台灣國際能見度。

貿協分析今年提案指出，規劃辦理會展活動的類型，最多的是展覽42%、國際會議39%、企業會議19%；歸納各國提案重點，揭露國際對永續會展活動的需求趨勢，如活動場館中以南港展覽館24%、台北世界貿易中心22%、台北國際會議中心18%最受青睞。

分析行程，最熱門的永續作為包括鼓勵使用大眾運輸48%、落實資源回收及垃圾分類48%、造訪體驗活動以支持當地經濟發展44%、支持小農店家並優先安排素食餐42%。

貿協也分析各提案中參加會展活動時，最熱門的永續作為，包括致力達成會議無紙化44%、裝潢布置採用再生材料35%、餐飲使用當地食材30%、採用電子化文宣30%。（編輯：趙蔚蘭）1111117