11月下旬電視面板漲價 顯示器與筆電漸回穩

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（中央社記者潘智義台北21日）研調機構集邦科技今天公布11月下旬面板報價，65吋以下電視面板全面漲價，桌上顯示器、筆電面板則呈持平或降價，且跌勢逐漸收斂。

集邦科技研究副總經理范博毓接受電訪指出，電視面板在10月正式止跌反彈後，中國雙十一促銷結果不如預期，不過電視品牌並未出現大幅度砍單，仍針對明年1月的元旦春節需求提前預作準備，預期11月電視面板價格仍有機會調漲。

范博毓表示，32吋至55吋電視面板11月較10月上漲2美元，65吋11月調漲3美元，75吋11月持平。12月因逼近年底，價格能否持續有調漲空間，仍須視面板廠稼動率，與整體庫存調控狀況而定。

他認為，在需求偏弱，面板廠持續調控產出情況下，液晶顯示器（Monitor）面板價格逐漸朝底部靠攏，21.5吋以下的小尺寸面板11月全面止跌持平。23.8吋與27吋等主流尺寸則預期全月下跌0.3美元以內。

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筆電面板需求持續疲弱，以及面板廠控制產能稼動率，面板價格跌幅持續收斂中。預期11.6吋11月持平，14吋、15.6吋高清廣視角面板11月下跌0.1美元，14吋、15.6吋全高清高階廣視角面板11月下跌0.4美元。

集邦調查，11月下旬65吋電視面板均價110美元，較11月上旬上漲2美元，較10月上漲3美元，漲幅2.8%；55吋、43吋、32吋電視面板在11月下旬均價分別為83美元、50美元、29美元，較11月上旬均上漲1美元、較10月均上漲2美元。（編輯：楊蘭軒）1111121