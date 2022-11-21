股匯齊跌 新台幣貶破31.2元創逾1週新低

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）台股疲弱加上國際美元反彈，新台幣匯率貶破31.2元，今天收盤收在31.21元，貶4分，創逾一週新低，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至8.635億美元。

外資熱情冷卻，未再大舉匯入資金，台灣股匯市露出疲態；台股今天呈現量縮整理，指數在14500點上下震盪逾百點，終場下跌55.6點，收在14449.39點，失守14500點關卡。

外匯交易員指出，少了熱錢匯入的支撐力道，加上國際美元回彈、亞幣紛紛走貶，新台幣匯率也偏弱整理，新台幣兌美元今天開盤價為31.200元，最高31.192元、最低31.234元，交投則相對清淡。

外匯交易員接著表示，聯準會官員相繼釋出鷹派訊息，讓金融市場降溫，如今市場觀望心態轉濃，靜待美國最新的就業、通膨數據出爐，看美國勞動市場是否穩健、通膨有無持續降溫，為後續操作提供指引。（編輯：潘羿菁）1111121