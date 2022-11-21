央行升息台股震盪 彰銀估第4季房價遇修正壓力

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（中央社記者張璦台北21日電）彰銀今天指出，今年第4季及明年，國內房市交易量將持續下滑；在近期營建成本走跌，央行升息與政府杜絕炒房政策力道不減等3因素之下，預估房價第3季見頂後，將在第4季反轉，近2年漲幅較大區域，修正壓力更明顯。

彰化銀行今天舉行第3季線上法人說明會，彰銀表示，在積極增加存放款規模與調節投資部位，及企金與海外業務成長帶動下，累計前10月的合併稅前盈餘為新台幣110.40億元，稅前每股盈餘達1.04元，雙雙超越去年一整年水準。

彰銀表示，截至今年第3季為止，逾放比率已自去年底的0.33%下降至0.21%，覆蓋率提升至576.07%，資產品質明顯增強，對今年底的營運績效維持樂觀看法。

美國聯準會（Fed）鷹派升息，股債市場波動劇烈，彰銀今年前3季其他綜合損益 （OCI） 虧損80億元，彰銀表示，由於有提列足夠的特別盈餘公積可以彌補，對明年股利配發影響不大。

彰銀指出，聯準會及台灣央行在12月都還有一次理事會，預期聯準會將持續升息，而台灣央行也有跟進升息的可能，不過通膨與升息的壓力使全球貿易動能放緩，預計明年聯準會及台灣央行的貨幣政策將趨緩；升息對推升銀行利差的效益，則應會延續到明年。

針對房市議題，彰銀表示，截至今年第3季，彰銀房屋貸款餘額約3800多億元，占整體放款比例約22%，整體房貸業務維持穩定成長趨勢。

不過，彰銀表示，今年前10月六都買賣移轉棟數20.5萬棟，較去年同期下滑4.4%，究其原因，本土COVID-19疫情衝擊看屋人潮，通膨升溫導致各國啟動升息循環，台灣央行3月也加入升息行列，至今升息2碼（1碼是0.25個百分點），加上今年以來全球經濟放緩，國內股市大幅修正，都影響房市買氣。

展望後市，彰銀指出，由於央行升息將增加房貸、土建融成本，且全球股市表現不佳，建商開始放緩建案開發；在通膨、升息、股市下跌以及政府杜絕炒房等因素影響，第4季及明年國內整體房市交易量將持續下滑。

房價方面，彰銀表示，近期營建成本已隨國際原物料價格走跌，出現連續3個月下滑，加上升息與政府杜絕炒房政策力道不減，預估房價在今年第3季見頂後，有機會於第4季開始反轉，尤其近2年房價漲幅較大的區域，修正壓力會更明顯。

在房貸業務上，彰銀指出，將繼續以自住需求客群為推展重心，配合政府青年安心成家購屋優惠貸款政策，密切關注房市發展情形，機動調整房貸策略。（編輯：潘羿菁）1111121