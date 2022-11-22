迪士尼老臣艾格回任執行長 股價勁揚逾6%

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迪士尼閃電撤換執行長包正博、由掌舵15年的老臣艾格接替後，21日股價勁揚逾6%。圖為紐約時報廣場迪士尼專賣店內景象。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年11月22日

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（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）娛樂業巨擘迪士尼閃電開除執行長包正博，掌舵15年的老臣艾格回鍋後，迪士尼股價勁揚逾6%，反映投資人對經驗老道的艾格寄予厚望，期待他帶領迪士尼走出困局。

迪士尼（Disney）董事會昨晚決定撤換包正博（Bob Chapek），由前董事長兼執行長艾格（Robert Iger）接替。艾格去年底才卸下迪士尼所有職務，此時重出江湖，一般認為與迪士尼上季受Disney+等串流事業虧損嚴重而業績欠佳關係密切。

迪士尼股價開高走高，早盤一度大漲9.9%，終場勁揚6.3%，收在97.58美元。即使今天強彈，迪士尼股價年初以來仍回檔37%。

2005年至2020年艾格掌舵期間，迪士尼主題樂園版圖拓展到中國，陸續收購皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）、盧卡斯影業（Lucasfilm）及21世紀福斯公司（21st Century Fox），推出Disney+等串流服務，公司市值成長逾4倍，被認為是好萊塢史上最成功的片廠高層之一。

但原本負責主題樂園事業的包正博接班後面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）考驗。疫情趨緩後迪士尼撥雲見日，股價隨大盤回升一段時間，又因串流事業開銷暴增、訂戶成長趨緩而回檔。

包正博曾預期，由Disney+、ESPN+及Hulu構成的串流事業將在2024年9月前轉虧為盈，但迪士尼8日公布的財報顯示這項事業上季虧損擴大到15億美元，令主題樂園等其他事業亮麗業績失色，隔天股價暴跌13%。

包正博雖有意以人事凍結等方式削減支出，迪士尼其他高層仍對他漸失信心。

財經媒體CNBC今天引述知情人士說法報導，迪士尼財務長麥卡錫（Christine McCarthy）等高層反映包正博不適任，促使董事會18日主動聯繫艾格、開始認真討論撤換執行長，包正博與幕僚在這波高層人事地震中被蒙在鼓裡。

71歲的艾格昨晚在聲明中說，他對迪士尼的未來「非常樂觀」，受董事會指派回鍋擔任執行長令他「興奮不已」。

艾格領導迪士尼期間曾3度延後退休，交棒給包正博後擔任執行董事長近2年才功成身退，如今獲得迪士尼2年合約，重拾執行長身分。業界預期，艾格任內將制定策略讓迪士尼擺脫困境、重現成長，同時培養另一名接班人。（編輯：郭中翰）1111122