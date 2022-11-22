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台積電亞利桑那州廠移機典禮 張忠謀黃仁勳有望碰頭

2022/11/22 10:53
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（中央社記者張建中新竹22日電）台積電美國亞利桑那州廠預計12月6日舉行首批機台設備到廠典禮，創辦人張忠謀將親自出席，美國商務部長雷蒙多、國發會主委龔明鑫也獲邀出席；台積電大客戶輝達執行長黃仁勳也可能出席，與交情深厚的張忠謀再度碰頭。

台積電美國亞利桑那州5奈米廠自2021年動工至今約18個月，今年12月6日將邀請客戶、供應商、學界和政府代表一同慶祝首批機台設備到廠（First tool-in）的重要里程碑。

張忠謀21日於「2022亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議」代表團返國記者會中表示，他與太太張淑芬都會參加台積電亞利桑那州廠12月6日的典禮，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也答應出席。

擔任台積電董事的龔明鑫也獲邀出席，屆時將出現台美官員同台的場面。據了解，台積電也邀請美國設備大廠出席，日前來台的黃仁勳曾到張忠謀家中敘舊，黃仁勳此次可能應邀出席台積電亞利桑那州廠活動，與多年好友張忠謀再次碰頭。

針對張忠謀透露，未來台積電美國亞利桑那州廠可能會蓋3奈米廠，台積電低調回應，目前尚無進一步消息；不過，亞利桑那州廠二期積極評估中。至於媒體報導，行政院副院長沈榮津表示，台積電1奈米新廠將落腳桃園龍潭，台積電對此並不回應。（編輯：張良知）1111122

#張忠謀
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