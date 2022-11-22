如何增加就業 商總許舒博：加速開放國門降級解封

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（中央社記者鄭鴻達台北22日電）面對全球通膨與不景氣，商總理事長許舒博今天表示，現在通膨隱憂已從輸入性轉為停滯性，導致各行業有不同程度的失業問題，他盼台灣能加速開放國門、降級解封，讓生活回到正軌，如此就可以增加就業機會，也減緩失業率。

許舒博今天出席「2022台灣餅頒獎典禮」，並在會前受訪。許舒博說，對於失業議題，各行各業都有不同程度的就業與失業問題，這是因為現在通膨隱憂已從輸入性轉為停滯性，這讓許多消費者延後購買科技產品。

對於科技業傳出無薪假的情形，許舒博表示這應是短期現象，他認為科技業未來應不至於會繼續有停工或無薪假的狀況，只要生活能重回正軌，科技業的恢復力道仍在。

許舒博說，在電子產業的失業問題上，美國矽谷或台灣都會有失業、人才流失的狀況，而觀光產業更已因疫情停滯2年多，人才流失很嚴重，這讓多產業人才認為這是不穩定的產業，無法下定決心重回觀光業。

許舒博也表示，在過去2年多以來，餐飲、服務業動輒面臨禁止內用，讓員工轉向尋找較不受疫情影響且較穩定的工作，若要提高人才回流的意願，就要先讓觀光產業能穩定恢復。

另外，許舒博強調，他還是期盼政府能加速開放國門，並對疫情降級解封，讓生活能回到正軌，如此才可以帶動觀光產業成長，增加更多就業機會，也可減緩失業率。（編輯：楊凱翔）1111122