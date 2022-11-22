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復盛應用：高球桿頭今年續看好 業界憂經濟衰退

2022/11/22 17:29（11/22 18:31 更新）
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高爾夫球桿頭廠復盛應用財務總監許廷儀（左）22日表示，高爾夫球桿頭屬疫情受惠產業，繼2021年營收、獲利創高後，今年也可望續創新高，但因經濟衰退導致消費減少，仍是業界普遍的隱憂。中央社記者潘智義攝 111年11月22日
高爾夫球桿頭廠復盛應用財務總監許廷儀（左）22日表示，高爾夫球桿頭屬疫情受惠產業，繼2021年營收、獲利創高後，今年也可望續創新高，但因經濟衰退導致消費減少，仍是業界普遍的隱憂。中央社記者潘智義攝 111年11月22日
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（中央社記者潘智義台北22日電）高爾夫球桿頭廠復盛應用財務總監許廷儀今天表示，高爾夫球桿頭屬疫情受惠產業，繼2021年營收、獲利創高後，今年也可望續創新高，但因經濟衰退導致消費減少，仍是業界普遍的隱憂。

許廷儀在台灣證券交易所主題式產業講座暨休閒運動產業法說會指出，去年高爾夫球場曾暫停營運，但仍創營收、獲利新高，今年可望再創新高；主因去年營收新台幣232億元，今年前3季累計營收已近245億元，前3季累計每股盈餘達28.21元。

他說明，美國2022年前9月的高爾夫球下場數，較2021年同期下滑2.5%，9、10月略受美東颶風影響，通路庫存約4個月，已回到正常的水準，產業將回到疫情前的淡旺季的行銷模式，但因整體市場較疫情前擴大，經過疫情的帶動，美國高爾夫球人口較5年前成長8%，只是因經濟衰退導致消費減少，仍是業界普遍的隱憂。

因疫情改變生活型態，許廷儀認為，增加新的打高爾夫球人口，後續是否持續下場打球，將是觀察重點。

另外，因應明年1月有農曆春節假期，客戶已要求今年第4季提前出貨，所以今年的業績還是會較去年明顯成長。（編輯：楊凱翔）1111122

#許廷儀
#美國
#高爾夫球場
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