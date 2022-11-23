經部：明年1月受理基本工資補貼 每人每月最高920元

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經濟部指出，明年基本工資補貼方案，將按事業單位以基本工資僱用員工的人數按月補貼，全職員工每人每月補貼新台幣920元。圖為勞工在高雄市前鎮區辛勤工作。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鄭鴻達台北23日電）經濟部今天指出，明年的基本工資補貼方案，將按事業單位以基本工資僱用員工的人數按月補貼，全職員工每人每月補貼新台幣920元、部分工時員工560元，最長補貼6個月，預計明年1月受理線上申請。

勞動部今天召開就業安定基金管理委員會臨時會，審查並通過經濟部所提「112年受疫情影響事業基本工資補貼方案」。

經濟部透過新聞稿指出，考量近3年產業持續受疫情影響，因此再度提出「112年基本工資補貼方案」，所需經費已獲就業安定基金管理會同意支應，預計明年1月受理線上申請。

經濟部說明，此方案是對受疫情影響的農業、服務業及受疫情連帶影響的部分工業進行補貼，且新方案參採產業意見，進一步簡化作業，補貼條件也比111年更有彈性。

經濟部指出，此次補貼方案條件為企業營收衰退達10%，至於衰退認定標準，是以111年9月及10月營收比對衰退情形，比較基期為110、109或108年同期，其中一項符合即可。

對於查定課徵營業稅的小規模營業人，申請可免提供受疫情影響營業額的衰退證明，以簡化申請作業。

經濟部說明，此方案是補貼雇主因基本工資調漲所增加的成本，補貼金額是依員工數計算，全職員工以月投保薪資級距在2萬6400元及2萬7600元的人數，每人每月定額補貼920元。

至於部分工時員工，則是以月投保薪資級距在2萬5250元以下的人數，每人每月定額補貼560元；此外，補貼人數，是以今年10月31日投保在2萬6400元以下的員工人數為上限。（編輯：潘羿菁）1111123