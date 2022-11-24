安碁資訊資安學苑明年對外開課 擬拓展泰國業務

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（中央社記者吳家豪台北24日電）宏碁旗下資安服務商安碁資訊總經理吳乙南今天表示，明年仍著重SOC業務，製造及金融業資安檢測需求都在上升，旗下安碁學苑預計明年起對外開課，並規劃在泰國導入端點偵測與應變機制服務，看好明年整體業績成長。

吳乙南今天出席安碁資訊舉辦的媒體資安講堂，分享公司營運發展策略、網路攻擊與新技術趨勢。

他說，這幾年資安需求轉變，今年俄烏戰爭帶給業界很多啟發，資安檢測變得非常重要。安碁資訊10月合併營收達新台幣1.29億元，年增1.07倍；今年前10個月累計營收12.81億元，年增95%，接近公司預期。

「新型態戰爭可以兵不血刃造成恐慌。」吳乙南解釋，在俄烏戰爭開打前，烏克蘭銀行系統已經出問題。資訊戰將成為現代戰爭的前哨戰，不同於傳統武力的煙硝味攻擊模式，只要能造成國內民眾恐慌、GDP（國內生產毛額）下滑，都可以帶來等同戰爭的效益。

展望明年營運策略，吳乙南說，重點仍放在SOC（資安監控中心），安碁資訊在這方面的技術能量和市占率最高，今年做比較多零信任架構相關專案，7月為「電子5哥」其中1家廠商進行資料雲地整合。

吳乙南指出，安碁資訊今年下半年進行的金融業合規檢測專案量年增約6成，預期明年將再增加。半導體業隨著設備資安標準SEMI E187推出，針對機台的資安檢測需求也在上升。

他也提到，安碁資訊旗下資安學苑今年陸續開課，目標通過職訓中心的認證，希望明年開始對外開課，幫職訓中心訓練資安人才。

海外布局方面，安碁資訊在泰國已有4到5家客戶，明年除了SOC業務之外，考慮導入端點偵測與應變機制服務，明年仍著重東南亞市場。（編輯：張均懋）1111124