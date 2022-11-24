傳越南最大鋼廠減產 中鋼：去庫存仍是鋼市回溫關鍵

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（中央社記者賴言曦台北24日電）越南最大鋼鐵製造商和發集團傳出將大規模減產，對此中鋼認為，越南鋼廠外銷主力在歐美，減產後對歐美銷量自然會減少，但由於接近年終、高庫存導致需求不振，立即效果有限，提振鋼市關鍵還是得看庫存去化情況。

日媒引述消息稱和發集團（Hoa Phat Group）將大規模減產，11月預計將暫時關閉7座高爐中的4座，12月可能再關閉另一座高爐。

對於和發傳出將減產，中鋼分析，預估是反映當地低需，降價接單也不能帶動買氣，只能透過關閉高爐減產，但只能「療傷止痛」，立即效果有限，主要是為了降低持續生產所帶來的庫存壓力，加上越南幣值不像其他亞幣貶值幅度那麼大，不利越南鋼鐵出口。

中鋼指出，越南鋼廠主要銷售對象為歐美，如果和發鋼廠真的減產，對中鋼來說某些程度會有幫助，然而歐美等國近期鋼價不振，年終需求也較為低迷，接下來農曆年將至，加上第1季通常為淡季，因此買盤增加補庫存的機會不大。

中鋼認為，整體來看，鋼市能否回溫，要觀察明年首季客戶庫存去化情況，為下游在明年第2季旺季營造補庫存的機會。（編輯：趙蔚蘭）1111124