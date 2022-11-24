今年二度購入不動產 台新銀砸37億買明台產險大樓

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（中央社記者謝方娪、賴言曦台北24日電）台新金今天晚間代子公司台新銀行公告取得不動產，砸新台幣37.67億元買下明台產險位於台北市仁愛路四段大樓及復興段二小段土地，台新銀行表示，用途尚未確定；明台產險則回應，適當時機處分不動產。

台新銀行交易標的為位於台北市大安區仁愛路四段1號的全棟建物，面積約3898.67坪，及位於台北市大安區復興段二小段422及426地號土地，約319.14坪。

台新銀行說明，用途規劃尚未確定，可能投資也可能自用；出售大樓的明台產險表示，MSIG集團基本政策是以租賃為優先考量，而非持有不動產，將資本配置在本業上以獲取最佳經營績效，因此選擇在適當時機處分不動產。

受防疫險理賠衝擊，明台產險前3季稅後虧損達21.21億元，明台產險說明，截至10月底明台產資本適足率（RBC）仍維持400%以上強健資本水準，信評維持業界第一twAAA最高等級，無須增資。

此為台新銀行今年第二度出手買不動產，台新銀行今年3月曾花3.6億元自關係人台新資產管理公司手中買下台北市中山區南京東路二段150號、150號之1、150號地下室之1建物，及台北市中山區長安段三小段361、361-1地號土地。

台新資產管理公司與台新銀行同為台新金100%持股子公司，當時主因台新銀行建橋分行承租該地作為營業處所，因應台新資產管理公司出售規劃，台新銀行向台新資產管理公司購入該筆不動產，以確保分行營業使用。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛接受中央社記者電訪時分析，明台產險大樓位於台北市中心，附近可取得整棟所有權的物件很稀有，台北市近期也僅有內湖科技園區及南港軟體工業園區有類似物件。

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黃舒衛認為，因此以台新銀行每坪換算單價新台幣100萬元來看，是十分具競爭力的市場價格，由於該物件距離台新金總部不遠，因此自用也是不錯選擇。

黃舒衛提到，明台產險大樓位處的仁愛路段，周邊有元大銀行2018年標下的空軍官兵活動中心舊址都更案，及富邦產險在仁愛路及建國南路交叉口的大樓都更案，整體來講從區域位置、營商指標性、重建效應、取得所有權稀有性等指標來看都是利基，未來潛力可期。（編輯：潘羿菁）1111124