避重複課稅 財政部樂見台韓所得稅協定明年上路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北25日電）韓媒報導，台韓所得稅協定有望在近期生效；財政部表示，協定是去年11月異地簽署，將自兩國完成國內法定程序、以書面相互通知後生效，並從生效日的隔年1月1日起適用，台灣樂見今年底前收到韓方書面通知，讓租稅協定明年正式上路。

韓媒「每日經濟新聞」英文網站Pulse今天報導，首爾和台北之間的避免雙重課稅協定，將在兩方政府簽署協定一年後生效。Pulse引述韓國外交消息人士指出，韓國最快將於下週公布避免對企業所得雙重課稅的國內法。

財政部官員接受電訪時表示，台韓「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，是在去年11月完成異地簽署，協定將在雙方各自完成國內法定程序，並以書面相互通知後，自通知日生效，並自生效日隔年1月1日起適用。

財政部官員指出，台灣方面先前就已準備就緒，目前在等韓國書面回函，這會透過外交管道確認後，對外統一發布；照韓媒說法，可見韓方積極在走國內法定程序，一切順利進行中，台灣財政部樂見協定今年生效，明年就可適用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

財政部指出，台韓所得稅協定歷經雙方多年諮商推動，去年針對協定內容達成共識；協定參考國際稅約範本訂定，由所得來源國就他方締約國居住者，包括人民及企業，取得的各類所得，提供合宜減免稅措施，以消除重複課稅，甚至減輕稅負，並提供爭議解決機制及其他稅務合作。

財政部官員說明，基本上，各國國內法都設有部分消除重複課稅機制，所以現在台商或個人不一定會遇到重複課稅，但有了協定，明文保障，可以確保絕不發生這一問題。（編輯：楊凱翔）1111125