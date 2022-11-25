學者：美中關係難恢復 全球進入產業政策新競爭時代

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）地緣政治持續牽動全球經貿局勢，中經院區域發展研究中心副主任楊書菲今天指出，美中關係很難恢復，大家都在重塑國家影響力，全球將進入產業政策之爭的新時代。

中經院今天舉行2023年全球經貿展望研討會，楊書菲表示，大國競爭與地緣政治將是重要課題，從中國國家主席習近平對美中關係的表述，以及中國在中共20大後更加集權，均可看出美中關係很難恢復，「競爭成為兩國主旋律」。

楊書菲表示，中國試圖成為自由市場經濟模式之外的另一種現代化典範，美國則從主張自由市場、政府減少干預，立場轉變為實施更加積極的產業政策，加強自身優勢與中國競爭。

進一步觀察美國國家安全戰略報告，楊書菲指出，美國將中國視為唯一企圖重塑國際秩序，且漸有經濟、外交、軍事及科技實力的競爭對手，也是美國最重要的地緣政治挑戰；報告釋出的訊息與立場，將美中競爭拉到新高度。

在此情況下，楊書菲認為，「技術」是地緣政治的核心關鍵，並將重塑國家影響力，全球進入產業政策之爭新時代是可以預見的。

美國已經多次出手，並在半導體供應鏈的關鍵領域擊出3重拳，以出口管制抑制中國發展、透過美國晶片法案提升自身能力，並籌組晶片四方聯盟（Chip 4），打算結合盟友、孤立中國；這也掀起骨牌效應，歐盟、日本、韓國均有擴大投資或補貼半導體產業等政策。

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然而，美中兩強僵持，意外牽動台海安全議題。楊書菲表示，今年8月初美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國進行大規模軍事演習，影響國際航班調整與海運航線；外媒普遍認為台灣地緣政治風險升級，外商也對台灣的經濟安全與供應鏈穩定性感到擔憂。

另外，楊書菲提醒，未來美中競爭等地緣政治仍是主導全球經貿走向的重要變數，具備關鍵技術的領域與產業面臨較大的供應鏈布局調整，或是技術規格轉變，對台灣而言，這樣的局面「是挑戰，但也存在機會」。（編輯：楊凱翔）1111125