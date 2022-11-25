台股週線連4紅 進入高檔量縮整理

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）台股25日走勢震盪，早盤一度突破14800點，盤中指數再度改寫反彈波段高點14835.66點，惟終場大盤微幅下跌5.49點。法人表示，台股週線連四紅，選前外資買盤縮手，進入高檔量縮整理。

九合一選舉投票倒數計時，台股今天在平盤附近震盪，終場指數下跌5.49點，收在14778.51點，週線連四紅，外資及陸資賣超0.75億元。

安聯投信台股團隊表示，11月以來台股展現反彈走勢，自萬三附近開始一路反彈至萬四以上；就客觀環境而言，12月美國聯準會升息只要幅度低於3碼、沒有超乎市場預期之外，將有助於穩定市場情緒。

針對近期盤面，安聯投信台股團隊表示，受到美股反彈走勢、美元指數回軟與交投回溫提振，加上跌深、評價面修正後的優勢，支撐盤面呈現輪動狀況，在半導體族群在跌深強彈之後，近日則是由落後的金融跟傳產族群也開始相繼接棒。

安聯投信台股團隊表示，目前支撐市場信心的，市場一方面期待，台股在跌深後、技術面上或有搭配軋空的潛在機會；另一方面，也因為時序上開始步入財報空窗期，市場也開始期待，到明年3月以前，或有機會進入有夢最美的做夢氛圍。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，由於就基本面上，明年第一季仍處在獲利下修階段，因此建議可先觀察接下來的市場情緒，再來關注美國11月份通膨數據、聯準會升息幅度、FOMC會議內容、感恩節銷售數字與中美領袖會談後的策略變化。

日盛投信則認為，在聯準會會議紀錄的偏鴿、部分電子股庫存調整告一段落、中國清零政策可能放寬等利多挹注下，加權指數連日上漲、突破並站穩半年線，短、中期均線持續向上走揚，只要國際股市未出現重挫反轉，預期盤勢將呈現類股輪動表現。（編輯：蘇志宗）1111125