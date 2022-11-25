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美國升息預期與中國疫情多空拉鋸 亞股走勢分歧

2022/11/25 19:15
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（中央社香港25日綜合外電報導）投資人看好美國聯邦準備理事會（Fed）緩和貨幣政策緊縮力道，但另一方面又擔憂中國再度於全國各地實施防疫封控，多空因素拉鋸下，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

法新社報導，美國股市昨天因感恩節假日休市，今天也會提前結束交易，使得亞股今天交易清淡，缺乏帶動走勢的題材。投資人將目光投向下週公布的美國11月就業數據。

全球股市於11月氣氛改善之際，連串數據顯示，聯準會持續大力升息後，全球最大經濟體美國正出現活力減弱跡象。尤其是消費者物價和躉售物價漲幅皆遠低於各界預期，使得聯準會有空間緩和鷹派貨幣政策立場。

儘管數名聯準會官員近日接連警告還會有貨幣緊縮行動，但市場人士預測，聯準會一次升息75個基點（3碼）的日子已經過去。

但在本週最後一個交易日，亞股氣勢疲軟，投資人情緒受到中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例數大增的持續疑慮影響。中國當局正嘗試在北京、上海等大城市採取一連串特定措施來控制疫情，但尚未實施全面封控。

東京股市今天收盤下跌近0.4%，香港股市收低0.5%，新加坡、首爾、台北、曼谷和雅加達股市也全數收黑。但上海股市收漲0.4%，雪梨、威靈頓和馬尼拉股市同樣都收高。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1111125

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