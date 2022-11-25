媒體與數位平台對話 29日起4場會議聚焦新聞業問題

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（中央社記者蘇思云台北25日電）外界關注台灣媒體與數位平台議價相關進展，數位部規劃11月29日起為期2週，陸續召開4場會議，讓紙媒、廣電媒體跟Google與Meta代表對話溝通，希望對話先聚焦了解新聞產業共同的問題。

外界關注媒體與數位平台議價進度，以及數位部相關規劃與角色為何。數位部產業署署長呂正華日前立法院答詢表示，數位部成立後有了解產業意見，在行政院統籌下，數位部作為平台，先前有一次是Google跟媒體業者有過對話機制，11月底規劃數場雙方對話。

官員表示，這次主要是由媒體的主管機關即文化部跟國家通訊傳播委員會（NCC）就媒體產業做邀請，與會代表則由媒體業自己推派。

根據規劃，這次參與對話的大型數位平台有Google跟Meta，媒體部份則主要是透過產業公協會，文化部邀請紙媒，NCC則邀請廣電媒體，以類型來看，紙媒跟廣電媒體會是各自分開的場次來進行，各開2場，會是小規模的閉門會議。

據了解，這次規模較小並由新聞產業推派與會代表，目的是提出新聞產業的共通性問題跟意見，並非代表個別業者，希望對話先聚焦產業共同的問題。

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業界分析，不同平台運用媒體內容方式不同，不同類型媒體對如何分潤與可能方式也有不同想法，這次可能算是雙方初步對話，相關公會內部雖然有網路原生媒體成員，但未來是否納入網媒，有待進一步觀察。

行政院10月25日召開跨部會會議，當時決議為了解新聞媒體對大型數位平台所提的具體訴求，由數位部協調NCC及文化部，1個月內邀集具代表性的多方利害關係人召開平等對談會議，協助雙方進行交流對話。現階段不排除立法或其他任何機制。（編輯：楊凱翔）1111125