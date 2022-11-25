原能會27日再次組團赴日 確認福島核廢水排放安全

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（中央社記者曾智怡台北25日電）日本預計明年春天排放福島核電廠含氚核廢水，原能會今天表示，為確認含氚廢水的處理及排放作業符合安全標準，台灣專家觀察團將在27日再次赴日，預計與日方交流環境監測、核種分析、排放作業相關技術評估等議題。

原能會今天發布新聞稿表示，為了解日本政府針對含氚廢水排放作業動態，台灣於今年3月底首次籌組專家觀察團赴日交流，經過實地觀察並與日方相關人員研討後，提出分享海洋監測數據、確認排放符合安全標準、以及公開審查資訊等3方面的建議。

原能會表示，為持續經由技術資訊交流及實地觀察，確認東京電力福島第一核電廠含氚廢水的處理及排放作業符合相關安全標準，原能會循外交管道與日方協調台灣專家觀察團，於11月27日至12月1日再次赴日交流，預計進一步與日方就環境監測、核種分析、以及排放作業相關技術評估等議題進行交流。

原能會強調，持續秉持專業關注日本福島核災含氚廢水處置作業動態，同時全力做好各項輻安監測管制工作，以確保公眾健康與安全。

日本擬明年春天排放福島核電廠含氚核廢水，國際原子能總署（IAEA）專家調查團日前再度赴日，執行排放計畫安全評估追蹤審查任務，預計與日本經產省及東京電力公司等單位代表研討安全議題。（編輯：楊凱翔）1111125