全球人壽企業總部開工動土 預計2026年完工啟用

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（中央社記者謝方娪台北25日電）全球人壽企業總部今天舉行開工動土典禮，基地位於敦化北路及民權東路交叉口東南側，預計2026年完工。待企業總部落成，將進駐台北市重要金融產業聚落，並因臨近松山機場，具國門指標意義。

全球人壽1994年正式在台灣營運，規模持續穩定擴張，總員工人數已近6000人，總資產逾新台幣1.3兆元。因應未來業務發展需要，全球人壽企業總部大樓今天正式開工，並由全球人壽董事長彭騰德主持開工動土典禮。

彭騰德表示，多年前就在積極尋找屬於自己的「總部」，如今即將實現擁有自用總部的願望，總部主視覺為「蝴蝶」，來自航空飛行員畫家的靈感，飛舞蝴蝶就像跨越國際飛航路徑連結世界，同時運用仿生概念，沿用蝴蝶斑斕絢麗色彩意象別具生態意義，象徵公司在穩健經營孵育下的破蛹蛻變。

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彭騰德指出，企業總部將秉持以人為本精神，打造讓員工有幸福感的上班環境，且因應永續金融發展，致力取得綠建築黃金標章認證，採用低衝擊環境設計設置「水撲滿系統」，水資源回收再利用於植栽澆灌，減少雨水溢流至道路，並融入數位創新元素，打造數位型企業總部。全球人壽副董事長林文惠指出，希望透過建造企業總部，充分展現全球人壽的韌性。

全球人壽企業總部基地位於敦化北路及民權東路交叉口東南側，面積約2982坪，共分南北街廓，均為方正基地，開發總面積約2.4萬坪。全球人壽表示，企業總部落成後，不僅將進駐台北市重要金融產業聚落，加上臨近松山機場，更具國門指標意義。（編輯：楊凱翔）1111125