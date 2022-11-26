鄭州富士康打亂iPhone出貨 美逢購物節一機難求

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許多美國消費者想趁「黑色星期五」購物節購買iPhone卻撲空，因為蘋果位於中國的產線大亂影響出貨。圖為曼哈頓第五大道蘋果直營店內景象。（中央社檔案照片）

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（中央社比塞大/紐約25日綜合外電報導）許多美國消費者想趁「黑色星期五」購物節購買蘋果公司（Apple）最新高階iPhone手機卻撲空，因為蘋果位於中國的產線大亂影響出貨，蘋果股價今天收盤下跌2%。

路透社報導，甘農（Sally Gannon）和她的兒子就是撲空的消費者，他們來到華府郊區比塞大（Bethesda）一間蘋果門市，卻發現那裡沒有iPhone Pro系列手機現貨。

另名消費者萊特爾（Abisha Luitel）想買iPhone 14 Pro給21歲的表親，但她所到蘋果門市也缺貨，她只好買了版本較舊的iPhone 12。

美國券商韋德布希（Wedbush）分析師艾夫斯（Daniel Ives）在報告中寫道，「今天早上，參與黑色星期五（Black Friday）購物節的零售商、蘋果商店和線上通路，iPhone的缺貨問題明顯正在加劇」。

他表示：「我們相信，許多蘋果商店都出現iPhone 14 Pro機型或顏色缺貨，或在進入典型12月假期旺季前的庫存比正常水準低25%至30%，這對古柏迪諾（Cupertino，蘋果總部所在地）來說不是好兆頭。」

蘋果供應商富士康（Foxconn）的消息人士今天告訴路透社，由於鄭州廠內員工爆發抗爭，iPhone生產可能進一步受到打擊。蘋果股價今天收盤下跌2%。

蘋果公司今天並未對記者提問做出回應，但在11月7日公布的聲明中，蘋果表示，預期iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max系列手機的出貨量將低於原本預期。

一名消息人士告訴路透社，位於中國鄭州的富士康工廠生產蘋果高階手機機型，包括最新版iPhone 14 Pro系列。

這家全球最大iPhone生產廠一直苦於嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制措施，這些措施引發員工不滿，影響耶誕節和明年1月農曆新年前的生產工作。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1111126