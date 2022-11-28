伯特光上櫃早盤漲18% VR及車用鏡頭需求成長可期

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）光學鏡片模具及金屬零組件廠伯特光電今天以每股102元掛牌上櫃，早盤最高衝上121元，維持在18%左右狹幅震盪，虛擬實鏡（VR）新應用的需求將為明年帶來新一波動能，車用也可望逐步顯現。

伯特光研發製造的模具，主要用於生產智慧型手機、車用、VR、AR、精密光學所需的鏡頭和鏡片，終端產品還包括醫療、監控等設備，在5G、AI應用大幅增加的趨勢下，未來營運動能可期。

伯特光第3季合併營收新台幣2.83億元，年增4.98%；毛利率28.34%，稅後淨利7449.2萬元，年增32.04%，EPS 2.31元，比去年同期成長32%。今年第1季至第3季合併營收7.68億元，年減2.15%，EPS 6.48元，比去年同期成長39.06%，公司表示，營收略減但獲利大幅增加，主要受惠於產品組合調整策略奏效。

近兩三年元宇宙話題帶動VR、AR商機，產業調查研究機構IDC統計，2021年全球VR、AR裝置出貨量1123萬套，同時預估2022年可成長至1650萬套，2023年將成長至2340萬套，市場處於發展初期，成長力道達年增40%以上。

伯特光2022年上半年終端應用在VR、AR的產品占營收6%，其他包括車用、醫療、監控等合計約占4%，手機占63%、相機占21%、筆電占6%。伯特光看好VR、AR產品不斷升級將帶動裝置內外搭載鏡頭數增加，高階鏡片模具和多穴水路模具結構的需求可望成為伯特光在智慧型手機以外，未來幾年營收強勁的成長動能之一。

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另一方面，電動車配備先進駕駛輔助系統，帶動傳統車市場競相推出倒車顯影、環景偵測、駕駛行為偵測等相關系統配備，加上各國對於車輛配備的安全輔助系統規範逐步增加，都可望帶動車用鏡頭數量成長和規格升級。

伯特光在玻璃模造所使用的模仁材料可耐超高溫，製作技術成熟，用以生產車用鏡頭鏡片的模具已有出貨實績；另外，車用鏡頭金屬件也是伯特光供貨主力之一，高階先進駕駛輔助系統多數產品已進入客戶的車規認證階段，伯特光期待取得認證後可望打入車用鏡頭模具供應鏈，順勢受惠於車用鏡頭快速成長帶動獲利。（編輯：趙蔚蘭）1111128