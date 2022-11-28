富士康啟動校園招聘 廣邀穿戴、雲端專才

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）鴻海集團旗下工業富聯和富士康相關事業群，陸續在中國大陸啟動2023年菁幹班校園招聘作業，擴大招募穿戴裝置到雲端運算等專業人才。

根據微信公眾號日前訊息，工業富聯旗下天津富聯精密及雲端運算產品事業群（CESBG）在中國大陸啟動2023年菁幹班校園招聘作業，專業涵蓋通訊、資訊安全、網路工程、機械自動化、電子資訊、電氣、邏輯驗證等。根據工業富聯資料，工業富聯已有5座世界級燈塔工廠，超過30座全自動智慧工廠，在全球擁有超過19萬名員工；富聯精密主要布局客製化貨櫃數據中心、伺服器、機櫃、儲存裝置等雲端運算產品研發製造，也布局顯卡和精密治具，主要客戶包括惠普（HP）、戴爾（Dell）、IBM、英特爾（Intel）、阿里巴巴、騰訊等。

此外，根據微信公眾號訊息，鴻海旗下富士康深圳龍華園區B事業群在中國大陸啟動2023年菁幹班校園招聘作業，招募核心技術研發與工程人才，專業涵蓋機械設計與自動化、機械電子工程、電腦科學技術、軟體工程、物聯網工程、通訊、電子資訊、電磁場與無線技術等。

根據鴻海官網資料，B事業群負責穿戴式裝置、平板電腦、筆記型電腦、智慧音箱等業務。（編輯：趙蔚蘭）1111128