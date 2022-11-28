外媒估11月iPhone出貨恐縮減 鴻海盤中力守百元

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）外媒報導11月蘋果iPhone出貨恐進一步縮減，蘋果主要合作夥伴鴻海今天盤中股價數度跌破百元大關，最低來到99.6元，小跌近0.9%，力守百元關卡。

路透社26日報導，生產蘋果（Apple）iPhone的富士康中國大陸鄭州廠，一直苦於嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制措施，引發員工不滿，影響耶誕節和明年1月農曆新年前的生產工作。

報導引述知情人士表示，經過上週稍早員工抗爭事件後，正式名稱為鴻海集團的富士康11月出貨恐減少30%以上，超過公司內部原先預估的最多減少30%。

鴻海上週指出，鄭州廠區正常生產。

製造iPhone的鄭州廠iDPBG事業群（integrated Digital Product Business Group）為穩定生產，26日起在微信公眾號貼出12月至明年1月激勵政策，祭出12月包括新入職員工等正常出勤全體員工，可享單月閉環補貼人民幣3000元，12月6日起至31日正常出勤正式工，天數超過21天的正式工最高可享單月人民幣1萬元、派遣工最高也有人民幣6000元；明年1月還推出正常出勤員工享有單月人民幣6000元新年大禮包。

產業人士指出，富士康鄭州航空港廠區和經濟技術開發區主要製造蘋果iPhone等智慧型手機產品和零組件，高階iPhone 14 Pro系列也在航空港廠區生產。

外資先前分析，鄭州廠區是鴻海集團組裝代工iPhone的重要基地之一，大約集團60%組裝iPhone的產能位於鄭州廠區，鄭州也是鴻海製造關鍵零組件的重要據點。（編輯：趙蔚蘭）1111128