台積電重挫3.5%收最低 台股跌221點破14600點

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（中央社記者潘智義台北28日電）受美科技股漲多拉回影響，台積電今天收在最低價480.5元，台股也開低收低，重挫逾200點，跌破14600點整數關卡。

加權指數終場收在14556.87點，大跌221.64點，跌幅1.5%，成交值萎縮至新台幣1984.44億元，8大類股漲跌互見，機電類股跌最兇，紡織、造紙、營建類股上揚。

晶圓代工龍頭台積電收在480.5元，重挫逾3.5%；蘋果光學鏡頭供應商大立光早盤下殺後，盤中翻紅最高來到2285元，終場收在2275元，上漲0.66%；鴻海收在100元，小跌0.5元。

無人機概念股雷虎開低震盪走高，盤中攻上漲停42.35元，並鎖住漲停至收盤。

朋程決定透過鉅額逐筆交易方式取得強茂旗下璟茂所有茂矽持股，將成為茂矽最大股東，朋呈盤中強攻至漲停173元後打開，收在166.5元，仍大漲5.71%；強茂收61.3元，僅小漲1.49%；茂矽則在一早奔上漲停板42.4元，直至收盤。

群益投顧副總裁曾炎裕接受電訪表示，11月台股開始明顯反彈，各路資金進入股市，投資人對股市仍有期待，雖然選前外資觀望，但本土資金加碼生技、中小型股，今天依然抗跌，凸顯目前市場資金依然充沛。

曾炎裕認為，中國反封控抗議潮引發港股重挫，對台股只是短線影響，長線仍看全球資金流向，尤其台股常在年底出現的資金行情，對股市影響仍大。（編輯：趙蔚蘭）1111128