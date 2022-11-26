延聘蔣尚義 郭台銘：鴻海發展半導體不複製台積電

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（中央社記者吳家豪台北26日電）鴻海日前延聘台積電前共同營運長蔣尚義，擔任鴻海半導體策略長。鴻海創辦人郭台銘今天表示，半導體產業被視為戰略物資，鴻海會著重車用、利基型市場與技術領域方向布局，與台積電發展完全錯開。

九合一大選併首次修憲複決今天投開票，將選出1萬1023位地方公職人員，及決定國民年滿18歲是否擁有選舉、罷免等公民權。郭台銘上午前往投開票所投票並接受媒體採訪。

被問及蔣尚義加入鴻海的看法，郭台銘指出，現在完全交給鴻海董事長劉揚偉經營，他沒有過問，非常支持劉揚偉的做法，他們每隔一個多禮拜定期開會，了解公司現況。

郭台銘透露，其實他和蔣尚義很早就認識，在劉揚偉的安排下，10月18日曾和蔣尚義碰面聊半小時，非常歡迎蔣尚義擔任鴻海總顧問並指點方向。

郭台銘說，台灣半導體產業走向國際化的過程，產業人才很多，希望他們能夠在台積電的帶領下，讓台灣半導體產業將來不管到美國、日本或歐洲打造產業聚落和上下游供應鏈，都成為很重要的一環。

他強調，半導體產業已經被當成跟石油一樣的戰略物資，在全球化過程中很重要，許多國家政策甚至產業政策都喊出Taiwan plus one，也就是任何產品包括半導體，除了要求台灣製造以外，還希望有Plan B備用計畫，因此台積電去美國亞利桑那州設廠，也是屬於plus one概念。

郭台銘表示，鴻海集團包括夏普在內，旗下有8吋晶圓廠，鴻海與台積電的策略完全錯開，鴻海做的產品比較偏向利基型，例如下一代材料、新一代製程、新一代封裝等，這方面劉揚偉比他更清楚，他充分信任劉揚偉的規劃。

郭台銘說，台積電已經做的或做得很好的市場，鴻海不需要去重複或複製，台積電有它的主要市場，將來鴻海應該著重在汽車，以及一些看起來很小、但用途很大的各種市場和技術領域的發展。（編輯：潘羿菁）1111126