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台積電：擴大北中南布局 選舉結果不影響規劃

2022/11/27 09:10（11/27 09:33 更新）
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九合一選舉落幕，半導體大廠台積電將持續深耕台灣，全面擴大北中南布局。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
九合一選舉落幕，半導體大廠台積電將持續深耕台灣，全面擴大北中南布局。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者張建中新竹27日電）九合一選舉落幕，半導體大廠台積電將持續深耕台灣，全面擴大北中南布局，在新竹、竹南、台中、台南及高雄等地都有新建廠計畫。

台積電對中央社記者表示，在台規劃為商業考量，不會因選舉結果影響。

據台積電規劃，位於南科的晶圓18廠5期至9期廠房將是3奈米生產基地。未來隨著3奈米比重攀升，加計目前主力的5奈米製程，南科將成為台積電的營運重鎮。

為取得北、中、南平衡發展，台積電計畫在竹科寶山用地第2期擴建計畫中設置2奈米廠晶圓20廠，目前已展開整地作業，2奈米預計2025年量產。若竹科用地不足，台積電將在台中擴建2奈米產能。

台積電總裁魏哲家先前曾帶領晶圓廠營運副總經理王英郎、廠務副總經理莊子壽等多名高階主管拜會台中市政府，引發外界高度關注。台積電當時回應台中是廠區所在地，魏哲家是禮貌性拜會；不過業界研判應與擴建2奈米廠有關。

為因應台積電將來製程推進至1奈米時的擴廠需求，政府啟動龍潭科學園區3期擴建計畫，並針對水、電進行準備，建置變電站、線路與污水下水道等設施。

除了衝刺先進製程技術，台積電還在高雄建置晶圓22廠，其中28奈米製程廠區已開始動工，預計2024年量產；因短期需求趨緩影響，7奈米製程廠區建廠時程暫時延後。

台積電還在竹南打造第一座3D Fabric全自動化工廠，將先進測試及SoIC和InFO/CoWoS運作整合在一起，2022年下半年開始進行SoIC生產，預計2023年開始3D Fabric全面運作。

為因應全球供應鏈重組帶來新的競爭壓力，行政院會通過有「台版晶片法案」之稱的「產業創新條例」第10條之2草案；將企業前瞻研發費用抵減營所稅，抵減率提高至25%，先進製程設備投抵，當年度設備支出抵減營所稅5%。鼓勵企業在台從事最先進研發、先進設備採用及使用，奠定台灣在未來半導體競爭基礎。（編輯：蘇志宗）1111127

#台積電
#魏哲家
#王英郎
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