台灣大廢手機回收有成 林之晨：科技轉型拚淨零

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（中央社記者江明晏台北28日電）台灣大哥大總經理林之晨表示，以科技轉型為核心的永續發展目標，才能扭轉氣候變遷的負面衝擊；台灣大自2008年開始展開「廢手機回收」，迄今累積回收19萬支手機，減碳 14.9萬公斤。

由台灣大哥大主辦的第4屆「2022年台灣大循環經濟論壇」今天登場，以「ICT賦能 全球循環經濟大未來」為題，力邀國內外專家，借鏡歐盟循環轉型案例，探討數位轉型下的循環經濟解決方案。

數位發展部產業署署長呂正華、全球永續賦能倡議組織（GeSI）執行長路易斯．內維斯（Luis Neves）、國際非營利組織永續消費與生產合作中心（CSCP）創辦人康特（Michael Kuhndt）等與會，到場聆聽論壇的ICT產業綠領人才與供應商超過200位。

林之晨表示，台灣大哥大希望透過「2022年台灣大循環經濟論壇」攜手八大利害關係人，與國際標準同步接軌，打造淨零未來。唯有以科技轉型為核心的永續發展目標，才能扭轉氣候變遷的負面衝擊。

林之晨同時表示，台灣大身為GeSI理事會成員，持續超前部署ESG，率先響應「數位新使命 （DwP）」，呼籲世界各國公部門、民間企業及非營利組織，透過數位科技發揮動能，達成巴黎氣候協定及聯合國永續發展目標，一起成為改變世界的重要推手。

路易斯．內維斯曾於德國電信服務超過15年，擔任永續發展及環境長，並參與包括聯合國全球契約領袖團體等組織，今天以「ICT作為循環經濟賦能之驅動力：商機、科技推展、與挑戰」為題發表實體演說強調，過去15年來，政策制定完全跟不上現實溫室氣體排放的腳步，數位科技是加速循環經濟的關鍵，數位新使命（DwP）則提供企業最佳實踐標準以及績效評估框架。

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另一位主講者則是國際非營利組織永續消費和生產合作中心（CSCP）創辦者暨執行理事康特。他指出，「數位護照」將產品生命週期資訊透明化，可有效呼應歐盟「永續履歷」新規範，解決循環經濟痛點。

呂正華表示，台灣大哥大對推動循環經濟不遺餘力，電信業者攜手供應商探討循環經濟「非常值得肯定」，台灣要達到淨零轉型，數位轉型扮演重要角色，其中各行各業在數位轉型時導入資通訊技術，能進一步提高節能減廢效能。（編輯：林興盟）1111128