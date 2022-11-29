解封題材激勵 航空雙雄終場漲逾半根漲停板

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（中央社記者賴言曦台北29日電）台股今天開盤走跌，盤中受中國官方可能採取更寬鬆防疫措施激勵，行情大振，航空、觀光族群表現強勢，尤其華航、長榮航皆漲逾半根漲停板；法人則認為，航空雙雄勁揚主要動能，應是12月1日台灣防疫措施將進一步放鬆。

中國近來因為嚴格清零防疫，導致各地爆發「白紙運動」，今天的記者會也一度被解讀為可能將進一步放鬆防疫管制，激勵台股尾盤走揚，終場上漲152.77點，收在14709.64點，收復14700點整數關卡，漲幅1.05%；其中航運、觀光族群表現強勢，終場大漲3.24%及1.32%。

盤面個股中，航空雙雄華航、長榮航買氣不墜，終場皆漲逾半根漲停板，華航收在新台幣18.15元，上漲0.9元，漲幅5.22%；長榮航以28.3元作收，上漲2.05元，漲幅7.81%。

中國國家衛生健康委員會新聞發言人米鋒今天則在下午的記者會上，僅稱封控管理要快封快解、應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不變；並無宣布放寬防疫措施。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社電訪時指出，雖然中國官方可能解封的消息對航空、觀光等族群來說是利多，但相關政策仍不明朗，因此對個股來說只是短線加持；研判台灣宣布12月1日起解除戶外口罩禁令、調增入境總人數為每週20萬人次，才是拉抬航空、觀光等類股表現的主要動能。

林漢偉指出，尤其對航空股來說，近期國際航空燃油回檔至波段新低，加上寒假旅遊旺季將至，預估在成本下滑、客運量上升等基本面利多帶動下，有利相關個股後市表現。（編輯：黃國倫）1111129