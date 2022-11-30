課徵中國製毛巾反傾銷稅將屆滿 財部第3次落日調查

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（中央社記者張璦台北30日電）台灣對中國產製進口的毛巾產品課徵反傾銷稅即將屆滿，財政部今天宣布啟動第3次落日調查；依規定，財政部、經濟部將分別展開傾銷、產業損害調查；是否續課徵反傾銷稅，最快明年8月、最晚明年底結果出爐。

財政部關務署今天發布新聞稿指出，台灣自民國95年9月19日起，對自中國產製進口毛巾產品課徵反傾銷稅，106年12月20日公告繼續課徵，課徵期間將於今年12月20日屆滿5年。

關務署表示，財政部在今年5月18日公告，國內同類貨物產業代表認為有繼續課徵必要者，可提出申請；而原案申請人雲林縣毛巾產業科技發展協會，也在6月16日提出繼續課徵的申請。

關務署進一步說明，依據申請人提供的資料，可合理懷疑如果停止對涉案貨物課徵反傾銷稅，傾銷及損害可能繼續或再度發生，因此財政部決定進行調查。

針對案件調查程序及時限，關務署指出，依規定，財政部應自公告進行調查日起6個月內，完成傾銷調查認定，並通知經濟部；經濟部應自公告進行調查日起，展開產業損害調查，在接獲財政部通知的次日起2個月內，完成認定，並通知財政部。

財政部則應於接獲經濟部通知的次日起10日內，提交關稅稅率審議小組審議，是否繼續課徵反傾銷稅。

根據關務署官網，目前對中國產製進口毛巾產品，課徵反傾銷稅率為0%、29.72%。（編輯：潘羿菁）1111130