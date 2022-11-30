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林伯豐指台版晶片法「沒做到位」 經長：再了解意見

2022/11/30 19:25
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（中央社記者鄭鴻達台北30日電）三三會理事長林伯豐今天表示「台版晶片法案」是「政府該做但沒做到位」，建議應擴大適用範圍，不應侷限於半導體產業。經濟部長王美花回應，此法案是針對居國際關鍵地位的企業，她會再了解大家意見，並再找財政部討論。

王美花今天出席「中華民國第45屆、海外華人第31屆創業楷模暨創業相扶獎」頒獎典禮時並受訪，被媒體問及產創條例10之2、半導體學院等議題。

對於有「台版晶片法案」之稱的「產業創新條例第10條之2」修法，林伯豐今天出席三三會例會前受訪時，肯定政府提出此修法是好事，但他也表示這是「政府該做但沒做到位」的。

林伯豐也建議政府應擴大適用範圍，不應只適用於半導體產業。他提出3大建議，包括積極推動產創條例10之2修法並擴大適用範圍、協助大學成立半導體學院，以及帶動中小企業進入半導體產業生態系。

王美花說明，產創條例10之2本來就有針對居國際重要關鍵地位的企業，提供研發與先進設備投資抵減優惠，這是為了促進台灣企業，能維持在國際供應鏈的重要地位。

王美花表示，對於林伯豐建議人才培育部分，是否能再擴大適用，這涉及整體國家政策、經濟發展與財政政策，她會再了解、聽取大家的意見，並會再找財政部討論。

王美花接著表示半導體學院計畫已經啟動，並已有6所大學成立學院，後續半導體相關的人才適用是否要擴充，要再看半導體學院後續發展狀況，這些都會隨時滾動檢討。（編輯：潘羿菁）1111130

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