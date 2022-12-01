研華智慧手術室進軍印尼 布局東南亞市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北1日電）工業電腦廠研華參加今天開幕的台灣醫療科技展，研華服務物聯網事業群副總經理江明志表示，已搶進台灣智慧手術室市場，正與合作夥伴承業生醫在印尼推廣研華醫療產品，擴大布局東南亞市場。

研華於2020年與承業生醫旗下久和醫療簽訂經銷夥伴關係，經過2年多耕耘，包括中山附醫、林口長庚、新國民醫院等台灣大型醫院，皆分別採用研華AVAS手術室影像串流解決方案或PAX醫療螢幕，用物聯網科技讓手術過程更順利，進而提高手術品質與成功率。

江明志指出，近幾年醫療螢幕已是智慧手術室中不可或缺的標準配備。根據市調公司Allied Market Research及MarketsandMarkets的報告預估，全球醫療顯示器市場在2027年將達32億美元（約新台幣979億元）；其中以病理、放射影像診斷、內視鏡等手術應用為前3大應用領域。

江明志進一步說明，研華藉由承業生醫的醫療產業經驗及醫療經銷網絡，快速取得台灣醫療業者的肯定。隨著承業生醫代理經銷手術室必備的徠卡顯微鏡，研華PAX醫療螢幕將持續合作推升市占率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對海外布局，江明志表示，研華在東南亞員工約250人，已在當地設置組裝線和維修單位，醫療業務在馬來西亞、印尼都有合作夥伴；承業目前主要市場在印尼，未來不排除往東南亞更多地區發展。

承業生醫營運長李明倫指出，承業在印尼設有銷售據點，與當地大型醫療機構都有合作關係。前兩年因為疫情，各國都在封城，今年開始承業在各醫院推廣研華智慧醫療與手術室產品，預期很快可以提升銷售成績。（編輯：蘇志宗）1111201