六角明年估展400店 美國市場拚先蹲後跳

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（中央社記者江明晏台北1日電）手搖飲股六角國際揮別疫情干擾，明年展店動能倍增，全球規劃增加約400店，達1800店的規模，並將重新調整美國市場營運體質，複製澳洲成功經驗，目標3年內開150店。

六角集團今天舉行第2屆「2022全球茶吧手錦標賽」，適逢國境解封，邀請各國代理商團隊來台參賽，將台灣手搖茶飲文化推廣至全世界，樂見台灣手搖茶飲創意文化在全球遍地開花。

針對「日出茶太」全球布局計畫，六角國際董事長王耀輝接受訪表示，明年在全球將加速展店，淨增店數估達350家至400家，會比今年倍增，全球店數明年底挑戰1800家店的規模。

以地區而言，菲律賓、澳洲、馬來西亞都會將突破200家店，印尼預計在明年第1季就會超過500家店，年底前可望接近600家店，疫情加速淘汰體質不佳的企業，許多手搖飲品牌退出市場，日出茶太目前均為當地市占第一的手搖飲品牌。

而在澳洲市場，「日出茶太」目前已經展店170家，明年可望達成200家店的目標，規模能夠放大的主因來自打入澳洲白人客群，而不是僅限於華人市場，並在當地超市販售沖泡型與罐裝茶飲，市占率高達7成，看好澳洲市場未來發展潛力，有望達到300店至350家店的規模。

而近期台灣餐飲品牌紛紛搶進美國市場，早年就進入美國市場的六角，近期打算重新調整體質再出發，並透過澳洲代理商團隊主導，期望複製日出茶太在澳洲的成功經驗。

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六角規劃將在明年第2季在美國加州陸續開出3間直營店，並重新整頓現有的約20家門店，找尋適合的區域代理有系統與規模地壯大，目標3年內開到150家，且長期看好美國將有千店規模實力，如果以原本經營方式進行，可能最多只能開到200店。

而針對中國市場，王耀輝表示，中國的封控管制影響消費行為，旗下子公司杭州瑞里今年就陸續調整營運體質，關閉500多店，目前還有1200店左右，且第3季已有小幅獲利，算是已經「站穩腳步」，期盼明年持續好轉。（編輯：楊凱翔）1111201