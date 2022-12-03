台股萬五失守 後續觀察美國CPI及聯準會動作

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（中央社記者潘智義台北3日電）台股2日跌破萬五整數關卡，接下觀察重點還是美國13日公布消費者物價指數（CPI）、市場認為14日聯準會（Fed）可望放緩升息後，資金仍緊，美股能否轉為牛市也關係台股後續表現。

台股2日收在14970.68點，下跌42.12點，成交值新台幣2230.99億元，加計盤後交易約2271.46億元，三大法人合計賣超30.49億元。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪表示，美聯準會升息速度放緩，12月升息兩碼可期，美股道瓊工業指數在6月波段跌幅逾兩成，進入熊市，但近期波段跌幅僅5.2%，又讓人期待重回牛市；美股有由空轉多的可能下，卻不能忽略美公債殖利率倒掛現象已有100多天，經濟衰退恐難避免，美股在反彈過程，仍需經過整理。

朱成志說，台股近期反彈也達兩成，回轉牛市的機會出現，股市領先經濟表現，雖然基本面有轉弱壓力，但也不必看壞市場，台股應該是由個股輪動，搭配年底集團股作帳行情，還有各類題材股輪番表現。

第一金投顧董事長陳奕光接受電訪指出，美聯準會放緩升息速度，但緊縮資金方向未變，畢竟聯邦基準利率經過多次升息後已在高檔，就算暫停升息利率仍維持在高檔，影響所及就是資金緊縮。

陳奕光認為，熊市反彈，不要當成牛市揚升，仍不能排除假突破的可能，短線必須觀察半年線近14400點至年線約15800點變化。（編輯：郭無患）1111203