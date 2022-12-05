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長華看明年下半年回溫 力拚第2季業績季增

2022/12/5 18:45
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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）長華電材董事長黃嘉能今天預期，明年上半年營運可能較差，不過下半年有機會回溫看佳，長華力拚明年第2季業績季增。

長華下午受邀參加券商舉辦線上法人說明會，談到半導體電子庫存狀況，黃嘉能透露，電視終端產品第4季已落底，相關驅動晶片調整最快，消費性電子產品庫存漸漸接近底部，車用相關產品庫存調整於第3季開始。

展望明年營運，黃嘉能預期明年上半年較差，不過下半年可望回溫看佳，明年下半年營運可優於上半年，跟今年相反。

法人問及長華產品是否有價格壓力，黃嘉能不諱言表示部分產品雖有價格壓力、但不大，預估明年第2季或第3季可望逐步改善。

長華說明，明年第1季仍有季節性淡季因素，包括農曆過年春節長假，在台灣和中國大陸設廠的業者，都會因應工作天數較少變數，部分營收會受到影響，期望明年第2季業績可較第1季成長。

長華指出，包括導線架和其他半導體封測材料均處於庫存調整階段，客戶明年首季也有農曆春節長假因素，拉貨相對趨緩，預估明年首季將是低點。

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法人問及半導體產業「去中化」趨勢影響，長華指出，在中國大陸、台灣、東南亞3大聚落均有設廠或設立客戶支援中心，因應三地封裝測試客戶需求，長華會持續在三地布建研發與生產基地，供應相關客戶。

在轉投資布局，長華子公司、導線架廠長科在高雄楠梓興建新廠，預計明年上半年設備移入試產；長科在楠梓承租廠房擴增沖壓產品生產線，已於今年第3季投產。（編輯：楊凱翔）1111205

#長華電材
#黃嘉能
#長科
黃嘉能
封測廠降資本支出 看淡明年上半年營運車用獨強 長科估產業景氣明年首季觸底 車用工控帶動本業獲利
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