台積電跌逾2% 台股重挫逾250點失守14800點

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（中央社記者潘智義台北6日電）美服務業數據意外攀升，市場擔心美聯準會（Fed）持續擴大升息，使美科技股重挫，台股今天由台積電帶頭下殺逾250點，指數震盪收在最低點14728.88點。



加權指數連破14900、14800點整數關卡，終場收在14728.88點，重挫251.86點，跌幅1.68%，成交值新台幣2441.78億元，8大類股齊跌。



晶圓代工龍頭台積電位於鳳凰城的晶圓廠6日將舉行移機典禮，為宣揚在美製造政績，美國總統拜登可望親自出席；但受美科技股下挫影響，台積電收在最低價478元，大跌11元，跌幅2.25%。晶圓代工廠聯電收44.5元，下挫1.98%。



蘋果光學鏡頭供應商大立光自結11月營收52.31億元，創24個月新高，盤中股價震盪，但收在平盤2290元；鴻海收103元，下挫2.37%。



群益投顧副總裁曾炎裕接受電訪表示，台股電子股下跌，主要與美科技股連動，若美聯準會12月如市場預期升息2碼，屆時美科技股可望有表現機會，進一步帶動台股。



曾炎裕指出，外資在11月買超台股，帶動新台幣升值，為防止新台幣快速升值，央行是否力守30.5元關卡成觀察指標，匯率的變化也將影響資金進出台股。（編輯：趙蔚蘭）1111206