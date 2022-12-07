投資人憂聯準會繼續積極升息 歐股收低
2022/12/7 03:02
（中央社倫敦6日綜合外電報導）儘管投資人日益看好中國防疫鬆綁，經濟重啟，樂觀氣氛被美國聯邦準備理事會（Fed）恐繼續積極升息抵銷，歐股今天收低。
法新社報導，市場原本期待聯準會的貨幣緊縮措施終於收效，從現在到明年會有空間採取較溫和升息行動，但美國昨天公布的11月服務業活動成長超乎預期，加上上週公布的11月新增就業人口高於預期且薪資成長，市場期待因此被潑了冷水。
此外，外界期待，中國可望取消一些嚴苛的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封控措施，這類措施已實施近3年，並重創龐大的中國經濟。然而分析師認為，中國不太可能在幾個月內完全終止防疫清零政策。
倫敦FTSE 100指數下滑46.15點或0.61%，收7521.39點。
法蘭克福DAX指數下挫104.42點或0.72%，收14343.19點。
巴黎CAC 40指數下跌9.17點或0.14%，收6687.79點。（譯者：陳政一）1111207
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
美經濟數據點燃積極升息疑慮 亞股大多收黑