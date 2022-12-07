表揚32家節能標竿單位 經長：淨零碳排有助企業永續

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）經濟部長王美花今天出席「節約能源表揚大會」頒獎典禮時表示，相對於開發氫能、地熱或發電等，節能是相對簡單的淨零碳排推動工作。她也說，推動淨零碳排不只是為台灣、為地球，也有助企業生意永續。

經濟部今天舉行「節約能源表揚大會」，王美花出席頒發「節能標竿獎」給予32家獲獎單位，由20家公民營機構、12所國民中、小學獲獎。

王美花致詞表示，節能方法很多，首先是只需改變行為模式，就能達到良好節能效果。她舉例，台灣很多大型公共場所特別是餐廳，到了冬天室內空調仍開太冷，這樣其實沒道理。

王美花說，其實只要改變管理模式，不需花太多錢更換設備就可節能，她盼這方面到明年上半年能有所成效。她笑說，會親自當「神秘客」到大型公共場所如餐廳、飯店，查看冷氣空調的使用節能狀況。

王美花說，第二種節能方式，則是更換老舊且高耗電的設備，例如空調的冰水主機、馬達等；第三，如製造業部門的企業，針對自身生產耗能，由專業人員進行系統性的檢查。

王美花也表示，相對於開發氫能、地熱及小水力發電，節能是相對簡單的工作，而落實淨零碳排，不只是為台灣為地球，對於企業來說，也有助其生意的永續。

能源局表示，這屆32家節能標竿獎獲獎單位，共推動420項節能工程或措施，透過智慧能源管理系統、導入低碳製程、ESCO節能改善及循環經濟等方式，共可節省1.31萬公秉油當量，相當於減少6.48萬公噸二氧化碳排放，或等於167座大安森林公園一年的吸碳量。

能源局說明，這屆節能標竿獎金獎得主，分別為長春石油化學苗栗廠、羅門哈斯亞太研磨材料、友達光電L8A廠、聖源生技食品、彰化基督教醫院、淡江大學。

節能標竿銀獎得主，為中龍鋼鐵煉鐵廠、南亞塑膠工業麥寮PA廠、漢翔航空工業沙鹿廠區、國瑞汽車中壢工廠、群創光電T1廠、日月光半導體K7廠、朝程工業、良金實業、第一商業銀行、遠東百貨台南分公司、國泰世華商業銀行中正分公司、國立台灣師範大學、台中市政府地方稅務局、國立嘉義大學。

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能源局說明，這屆推動能源教育標竿獎金獎得主，為新北市板橋區埔墘國小、台中市大安區永安國小、高雄市三民區陽明國小、宜蘭縣立三星國中。

推動能源教育標竿獎銀獎得主，為新竹市北區北門國小、台北市立內湖國中、台中市東區進德國小、雲林縣水林鄉中興國小、台南市安平區西門實驗小學、屏東縣內埔鄉泰安國小、金門縣金湖鎮多年國小、台東縣立豐田國中。（編輯：黃國倫）1111207