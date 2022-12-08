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緯創前11個月營收超越去年全年 英業達增7%

2022/12/8 19:08
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（中央社記者吳家豪台北8日電）筆電代工廠緯創今天公布11月合併營收約新台幣886.04億元，月增12.73%，年增2.78%。英業達11月合併營收約441.36億元，月減12.24%，年減8.03%。

累計今年前11個月緯創合併營收8879.69億元，年增16.06%，已超越去年全年的8620.83億元。英業達累計前11個月合併營收5014.23億元，年增7.24%。

緯創11月筆電出貨150萬台、桌上型電腦出貨70萬台，皆與10月持平；11月顯示器出貨90萬台，月減20萬台。

緯創向中央社記者表示，筆電受惠於季底拉貨效應，12月出貨將優於11月。預估第4季筆電出貨將季減10%，桌機與顯示器出貨將較第3季衰退。

以全年來看，緯創預期今年筆電出貨將低於去年的2560萬台，桌機今年出貨將與去年902萬台約略持平，顯示器今年出貨有望高於去年的1520萬台。

英業達11月筆電出貨140萬台，月減20萬台；預估第4季筆電出貨將季減高個位數百分比，伺服器與智慧裝置出貨將與第3季持平。

就2022全年而言，英業達預期筆電出貨將年減5%，伺服器出貨將年增兩位數百分比，智慧裝置出貨將年增個位數百分比。

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緯創前10月營收逼近8千億 創歷年同期新高 緯創9月營收月增逾20% 筆電代工廠看淡第4季需求
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