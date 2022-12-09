曾文烏山頭水庫蓄水低 嘉南灌區明年一期稻作停灌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南累積降雨量異常少，且曾文、烏山頭水庫蓄水量低，嘉南地區明年一期稻作實施全面節水停灌。圖為曾文水庫。（南區水資源局提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北9日電）旱災經濟部災害緊急應變小組今天召開工作會報，評估台南累積降雨量異常少，且曾文、烏山頭水庫蓄水量低，因此決定嘉南地區明年一期稻作實施全面節水停灌，影響範圍1.9萬公頃，受影響者將給予補償及救助。

經濟部發布新聞稿指出，依據中央氣象局台南雨量站9至11月降雨量觀測值，期間累積降雨日數僅10天，占統計日數10.9%，累積降雨量僅30毫米，為氣候平均值13.6%，南部水庫集水區更是少雨。

經濟部評估，南部地區久旱不雨，水庫入流及河川流量持續降低，尤其曾文、烏山頭水庫蓄水量僅餘2億噸、入流量低於109年到110年百年大旱同期約每天10萬噸，目前嘉義地區為水情提醒綠燈、台南地區為減壓供水黃燈，其餘各地區水情正常，應變小組將持續關注水情變化適時因應。

經濟部指出，中央氣象局預估明年5月豐水期前降雨甚少，水情改善機率極低，因此和與會單位研議後，評估曾文、烏山頭水庫蓄水量無法滿足明年嘉南灌區一期稻作所需用水。

此外，農田水利署在11月29日至12月7日至嘉義、台南地區辦理11場意見蒐集座談會，與農民及嘉南灌區上中下游相關業者溝通後，決定嘉南地區曾文、烏山頭及白河水庫灌區，明年一期稻作約1.9萬公頃實施全面節水，並對實施範圍內的農民及相關產業給予補償及救助。

經濟部強調，未來除持續審慎因應水情變化，落實執行各項節水調度措施外，也會強化辦理全台防旱因應作為，防旱應變作業也積極展開中，後續將請各單位加速趕辦並提前審慎做好各項長期抗旱作為，以因應全球氣候變遷影響下的供水挑戰。（編輯：林興盟）1111209