高屏溪流量偏低仍足夠 高雄供水正常維持藍燈

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）台南水情燈號昨天轉為減壓供水黃燈，水情吃緊。台灣自來水公司第七區管理處今天指出，大高雄主要水源高屏溪目前流量約每秒20立方公尺偏低仍足夠，高雄供水正常為藍色燈號。

台水告訴中央社記者，高雄地區每天民生用水約140到150萬噸，但不同於台南水情已轉黃燈、減壓供水，目前高雄地區維持藍色燈號、供水正常。

有關高屏溪流量，台水表示，目前約每秒20立方公尺，雖較去年同期的每秒40立方公尺少，但還是足夠大高雄地區使用，也足夠每日支援台南20萬噸清水。

水利署南區水資源局指出，高雄水情雖較台南穩定，但目前高屏溪流量偏低，已盤點整備地下水及伏流水，目前水源功能正常。

另外，高雄市政府提供鳳山、岡橋、楠梓、旗美及大樹等5處污水處理廠每日共1.7萬噸的回收水作為洗街、澆灌及工地抑制揚塵等次級用水使用，盡力維持境內澄清湖、鳳山及阿公店等水庫高水位。

農業用水部分，南水局表示，已與農田水利署高雄管理處合作啟動加強灌溉措施，高雄地區民國112年1期稻作可正常供灌。（編輯：戴光育）1111203