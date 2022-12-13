保險安定基金買商辦惹議 金管會：購置程序合規

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（中央社記者謝方娪台北13日電）保險安定基金砸新台幣5.22億元買士林商辦惹議，金管會今天表示，保險安定基金現址因房東租賃期屆滿將不再繼續出租，因此規劃購置商辦，保險安定基金屬於民間捐助的財團法人，購置程序目前均符合相關規定。

台火11月21日公告，將出售位於台北市士林區中山北路五段3戶建物及10個車位，交易總價5.22億元，交易對象為財團法人保險安定基金，依招標規定，訂於2023年1月正式簽訂買賣契約。

不過，有保險業者質疑，在產、壽險業分別深陷防疫險理賠風暴及淨值危機時，保險安定基金動用5.22億元買士林豪華商辦是否有必要性，民進黨立委高嘉瑜則發文抨擊保險安定基金違反預算法、先斬後奏，用高於市價的價格買下台火不動產等。

金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會回應媒體提問時說，保險安定基金從2009年開始承租目前辦公室，今年4月接獲房東告知租賃期間屆滿後不再繼續出租，保險安定基金為維持業務推動安定性、長久性及穩定性，規劃購置不動產作為自用辦公場所使用。

蔡火炎說明，保險安定基金預算是依財團法人保險安定基金組織及管理辦法相關規定編列，保險安定基金屬於財團法人法第2條第4項的「民間捐助的財團法人」，並非政府捐助的財團法人。

他並指出，依財團法人保險安定基金組織及管理辦法，保險安定基金將購置辦公處所計畫提報董事會通過，並參照政府採購法相關程序，以公開徵求及評選方式辦理採購，同時參考2家不動產估價師事務所估價報告，決標金額每坪單價與2家不動產估價師事務所評估的每坪單價價格相當。

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對此，保險安定基金12日發布聲明指出，購置不動產原因是屋主收回現有辦公室，因此改購置自用辦公室，採購規格條件設定同一樓層、近捷運700公尺內、面積不逾600坪，採購過程採公開招標，價格也不高於附近辦公大樓。

保險安定基金說明，現址是向兆豐票券公司承租兆豐金融大樓7樓及9樓作為辦公室，租期至今年底止，因房東函知租期屆滿不續出租，且考量年租金達1380餘萬元、累計迄今已達1.56億元，加上房東不續租與租金上漲的風險成本、重新裝潢費用及增加的行政作業等，經綜合考量長期業務推動，才決議購置自用不動產。（編輯：林淑媛）1111213