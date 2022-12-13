台股震盪收黑 法人：市場觀望美國11月通膨數據

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（中央社記者賴言曦台北13日電）台股今天開高走低，收在14522.96點，失守14600點整數關卡。法人認為，指數今天呈現拉回盤整，由於美國11月消費者物價指數（CPI）數據即將揭曉，導致市場買氣呈現觀望。

美股12日收紅盤，帶動台股今天開盤小漲，但缺乏買氣支撐，終場失守14600點整數關卡，收在14522.96點，下跌89.63點，跌幅0.61%，成交值新台幣1885.89億元。

資深分析師王兆立接受電訪分析，台股今天交易情緒呈現觀望，市場靜待美國11月CPI數據揭曉；另外，接下來美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議後官員的發言也是投資人關心的重點，因此近期資金轉朝向具題材性，且與總體經濟與美股無關的生技等類股布局。

法人認為，市場預估美國11月CPI年增率將降至7.3%，低於10月的7.7%，如果屆時CPI不出預料，預計資金有望回流股市，帶動台股後續表現。

觀察各類股表現，電子類股今天表現疲弱，金融類股賣壓湧出；生技、鋼鐵類股則在題材面加持下，終場漲逾1%，成為今天相對強勢的族群。法人認為，台股近期呈現拉回盤整，但類股仍維持輪動格局。（編輯：楊蘭軒）1111213