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台股週線連5紅 法人：留意美國升息及經濟前景

2022/12/2 20:20（12/2 22:40 更新）
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台股本週指數上揚192.17點，週線連5紅。（中央社檔案照片）
台股本週指數上揚192.17點，週線連5紅。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北2日電）台股今天震盪下跌42.12點，失守15000點關卡，收在14970.68點；本週指數仍上揚192.17點，週線連5紅。法人表示，美國升息動向及經濟前景將是市場關注焦點。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股自10月25日的低點12629.48點，至12月1日的高點15152.38點，已大幅反彈超過2500點。觀察近日走勢，已有部分投資人開始調節持股。

黃國偉說，台股這波反彈主要是受市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）可能放緩升息步調所激勵，加上新台幣轉貶為升；是由外資主導的行情。

分析師王兆立表示，Fed可能會放緩升息，但是終點利率將比9月預期的4.6%高，且維持高利率的時間也會比預期久，對於股市仍存在隱憂。黃國偉也說，Fed升息動向將持續牽動國際股市及台股未來走勢，是市場關注焦點。

王兆立指出，美元指數下滑，美股道瓊指數1日卻走跌，十年期公債殖利率也下滑，金價揚升，情況相當弔詭，市場資金有棄股市轉進債市、黃金的跡象。

王兆立研判，投資人對於未來經濟疑慮應開始逐步升溫，隨著11月美國ISM製造業指數滑落至49，跌破50的榮枯線，經濟前景值得持續追蹤留意。（編輯：楊凱翔）1111202

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