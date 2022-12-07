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台股震盪收跌 持續關注美國升息

2022/12/7 20:05
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（中央社記者賴言曦台北7日電）市場憂心美國聯準會恐持續擴大升息，台股今天收盤下挫98.87點，收在14630.01點。法人認為，由於後續要觀察聯準會升息幅度是否如預期，市場短線料將傾向保守觀望。

台股今天走勢震盪，早盤雖在台積電帶動下翻紅，高點至14823.15點，尾盤電子、半導體類股走弱，雖有金融族群支撐，終場仍下挫98.87點，收在14630.01點，跌幅0.67%，成交值新台幣2468.01億元。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪時分析，台股波段漲幅大，近日隨美股拉回修正，整體而言，市場短線較為保守觀望。後續要觀察美國聯邦準備理事會（Fed）12月會否如市場預期升息2碼（1碼是0.25個百分點），以及中國清零政策在白紙運動後逐漸鬆綁的狀況。

資深分析師王兆立則認為，美國企業明年1月將陸續公布財報，市場此前已紛紛下修對第4季的獲利看法，雖然過去的經驗顯示，財報結果會優於市場預期，但明年全球經濟仍籠罩經濟衰退風險，預料指數將呈現震盪整理趨勢。（編輯：楊凱翔）1111207

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