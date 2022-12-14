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通膨放緩 台股大漲216點終場收14739點

2022/12/14 13:44（12/14 14:32 更新）
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台股14日終場大漲216點，收在14739點。（中央社檔案照片）
台股14日終場大漲216點，收在14739點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北14日電）美國公布11月消費者物價指數（CPI）年增7.1%，低於市場預期的7.3%，激勵亞股一片紅通通，台股開高走高，大漲216.4點，站回月線14690點。

加權股價指數終場上漲216.40點、漲幅1.49%，收在14739.36點、成交值新台幣1893.32億元，台積電（2330）一馬當先，帶領電子權值股為多頭攻擊指標，金融、傳產一擁而上。

台灣50成分股中，包括和泰車、國巨、華碩、瑞昱、研華、大立光、聯詠、上海商銀、矽力*-KY、台塑化等漲幅皆超過2%，多頭遍地開花。

分析師表示，台股自11月中以來即在14500點至14800點之間區間震盪，期間雖一度突破萬五，但量能不繼壓回，近期日均量更萎縮至1800億元左右水準，在成交值未能明顯回溫下，台股人氣略顯低迷氣氛。

法人分析，升息循環經濟進入尾聲，市場等待靜待美國聯邦準備理事會利率決策會議及會後聲明，提供市場更明確的利率展望，不過由於耶誕長假將至，外資陸續放假，內資對台股影響力將逐漸提升。（編輯：張均懋）1111214

#台股
#台積電
#聯發科
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