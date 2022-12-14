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群電攜手德州儀器 打造新型節能筆電電源供應器

2022/12/14 18:35
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（中央社記者韓婷婷台北14日電）群光電能今天宣布攜手德州儀器（TI）成功打造新型節能筆電電源供應器，推出第一款搭載 TI 高整合式氮化鎵（GaN、Gallium nitride）解決方案架構與控制器的筆電電源供應器「Le Petit」，電源轉換效率提升至94%。

群電表示，近年極端氣候導致全球缺電危機，也激發全民節能意識，越來越多消費者在追求更輕、更小的電子產品同時，也希望減少產品的能源足跡。在筆電電源供應器市場中，如何在更小的空間內提供更大功率，同時最大限度地減少功率損耗，以提供更高效的電源供應器，則成為工程師亟待解決的挑戰。

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群電表示，搭配TI高整合式GaN解決方案，最新Le Petit電源供應器有效降低40%機構材料使用量，體積也只有市售65W電源供應器的一半，在完全符合安全法規下，轉換效率拉升至94%。

德州儀器副總裁暨台灣、韓國及南亞總裁李原榮表示，透過TI高整合式GaN技術，結合群電在電源系統設計能力，不僅提升電源供應器的熱性能和轉換效率，同時以更少的元件提高功率密度，達成更節能、小型化的合作成功案例。（編輯：楊凱翔）1111214

#群電
#李原榮
#德州儀器
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