出入境帶超額現鈔黃金等未申報 前11月查獲4900萬元

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（中央社記者張璦台北14日電）邊境逐漸解封，財政部關務署表示，近日出入境人次大幅上升，桃機查獲多起旅客攜帶超額現鈔、黃金，未向海關申報遭裁罰案件，隨農曆春節將至，呼籲民眾務必注意攜帶或運送行李物品相關申報規定，以免受罰。

據關務署統計，前11月共查獲81宗違規案件，包含74件為現鈔，多為新台幣與人民幣，有1件是日圓，另也有查獲超額黃金，81件合計價值估約新台幣4900萬元。

關務署官員今天在例行記者會中指出，近日邊境解封，出入境人次大幅上升，桃園國際機場查獲多起旅客攜帶超過限額的現鈔、黃金，及以快遞運送美金現鈔，因未向海關申報遭裁罰案件。

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農曆春節將至，關務署官員表示，民眾出入境旅遊或返鄉旅客人次將達高峰，務必注意攜帶或運送行李物品相關申報規定，以免受罰，造成行程延誤及財物損失。

官員說明，依據洗錢防制法等相關規定，入出國境攜帶外幣、有價證券逾等值美金1萬元，或人民幣逾2萬元、新台幣逾10萬元，或總價值逾等值美金2萬元的黃金，或超越自用目的的鑽石、寶石及白金逾等值新台幣50萬元者，應依規定主動向海關申報；以貨物運送、快遞、郵寄等方式運送上述物品者，也應遵守相關規範。（編輯：蘇龍麒）1111214