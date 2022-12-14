2023台灣資通訊產業10大前景 淨零轉型更顯重要

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（中央社記者蘇思云台北14日電）資策會產業情報研究所（MIC）今天發布2023年台灣資通訊產業10大前景，其中，淨零轉型、ESG與落實數位轉型的重要性將更為提升，台灣大型甚至中小型企業都必須開始投入相關行動。

資策會產業情報研究所（MIC）今天舉行2023年台灣資通訊產業前景記者會。資策會MIC副所長楊中傑觀察，第一，淨零轉型浪潮蔓延至台灣中小型企業。台灣資訊電子產業大廠已逐漸完善範疇1、2碳盤查，積極跨入範疇3碳盤查，預期隨著2023年客戶要求轉強，中小型企業也必須尋求外部協助，投入淨零轉型。

2023年台灣產業供應鏈將擴大產品碳足跡盤查，有二項主要做法。一為大廠以自身影響力傳遞經驗，導入共同管理工具；二為尋求管顧公司與法人協助供應商共同制定綠色轉型規劃。

第二，台灣將啟動企業ESG永續報告練功潮。ESG將影響未來企業投資決策，符合ESG（環保、社會責任、公司治理）標準的企業將更能吸引資金挹注。2023年須留意資本額達20億元的上市櫃公司，應編制與申報永續報告書之外，歐盟2025年起將實施「企業永續報導指令」（CSRD），違反CSRD的企業將遭受罰款。

楊中傑表示，歐盟是台灣第五大貿易夥伴，有貿易往來的大型企業宜開始準備因應，而台灣中小企業須開始鍛鍊ESG基本功，讓ESG成為公司成長與永續營運的標準配備。

第三，企業加速數位投資，台灣中小企業轉型意願升高；第四，8吋碳化矽量產加速台廠第三類半導體發展；第五，台灣電動車業者全球能見度提升。

第六，去中化與G速世代商機持續嘉惠台灣網通廠。資策會MIC觀測2023年台網通廠動向，整體樂觀預期國際市場訂單，積極開發新產品並爭取曝光機會，同時也會維持較高水位庫存，應對市場突發需求。

第七，隨著硬體效能不斷提升，未來軟體應用更重視在各垂直產業領域落地，為達差異化，軟體的角色將更為重要，帶動軟體定義需求持續攀升。

第八，無縫化數據分享。數據孤島已成為企業、組織須解決的關鍵難題，「無縫化數據」將成為解方。其以雲端環境為基礎，在數據生產者與數據消費者數據集群間，進行即時性數據共享、無縫化協作。

第九，虛實共融的新型態數位體驗興起；第十，永續城市醞釀四大「包容力科技」商機，包含性別包容、身心障礙包容、種族包容以及高齡包容。（編輯：楊凱翔）1111214