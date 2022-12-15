楊金龍盼房市軟著陸 房地產信用管制不會太快退場

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）中央銀行總裁楊金龍今天表示，房市硬著陸傷害會很大，中國就是顯著例子，因此他希望台灣房市能夠軟著陸；至於選擇性信用管制「我覺得我們會實施比較久的時間」。

前幾年受到資金寬鬆、低利率環境等因素影響，房市景氣火熱，房價更是不斷衝高，政府為了抑制炒作風氣，各部會聯合祭出健全房地產方案，央行更自2020年12月以來四度調整選擇性信用管制措施，直到今年，房市才有感降溫。

外界關注央行對於房地產的態度，楊金龍日前於立法院備詢時表示，房市降溫通常是量先行、價才下來，現在成交量已經下來，價的部分還需要一點時間，「我個人覺得明年很關鍵，明年上半年可能發生（軟著陸）」。

楊金龍今天於央行理監事會後記者會上，再次被問及房市議題，他表示，希望房地產可以慢慢調整，朝軟著陸的方向走。

楊金龍進一步解釋，正如業者所言，若房市硬著陸、被政府「打趴」，反過來要再把房市撐起來很困難，中國就是很好的例子，政府先用「三道紅線」打房，但房市打下去之後，現在得動用更多政策工具，如推動16條拯救房市措施。

楊金龍也透露央行態度，選擇性信用管制「我覺得我們會實施比較久的時間」。

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楊金龍重申，央行強調金融穩定，房價和金融穩定有關連，但房價高不見得就直接影響金融穩定，這要慢慢觀察；近期房價高漲，業者說與缺工、缺料等因素有關，但原物料價格上漲後，不會一直走高，接下來應該會慢慢下來，「希望我們明年就能看到房地產能夠慢慢下來」。

至於選擇性信用管制會延續多久時間，楊金龍僅說，貨幣政策轉向應該會比選擇性信用管制停止來得更早，畢竟台灣通膨、經濟成長都已經在往下走了。（編輯：潘羿菁）1111215