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台股週線收黑176點 汽車類股下跌2.84%最弱

2022/12/16 19:57（12/16 20:12 更新）
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16日台股收在14528.55點，較上週下跌176.88點，跌幅約1.2%。（中央社檔案照片）
16日台股收在14528.55點，較上週下跌176.88點，跌幅約1.2%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北16日電）台灣證券交易所統計，今天台股收在14528.55點，較上週下跌176.88點，跌幅約1.2%；其中以汽車類指數下跌2.84%最弱，航運類指數上漲4.66%最強。

證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值為新台幣45兆4835.55億元，較上週12月9日市值46兆264.81億元減少5429.26億元，減幅約1.18%。

台股本週未含金融類指數下跌150.94點，跌幅1.19%；未含電子類指數下跌84.33點，跌幅0.49%；未含金融電子類指數下跌21.28點，跌幅0.15%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆396.18億元，全體上市股票成交金額為9802.87億元；股票成交量週轉率為1.98%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類2865.59億元，占全體上市股票交易金額29.23%；電子零組件類837.46億元，占8.54%；航運類807.24億元，占8.23%。

台股本週成交量週轉率前3名產業依序為生技醫療類17.48%、玻璃陶瓷類5.94%、汽車類5.67%。

台股累計今年初開盤迄今共236個交易日，集中市場總成交金額為57兆8147.66億元，市場日平均成交金額為2449.78億元；股票成交量週轉率為107.11%，股票日平均成交量週轉率為0.45%。（編輯：張良知）1111216

#台股
#證交所
#台灣證券交易所
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